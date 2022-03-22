НБУ домовився з Нацбанком Польщі про валютний своп на 1 мільярд доларів

Національний банк України та Narodowy Bank Polski підписали договір про здійснення операції валютний своп обсягом до 1 мільярда доларів у еквіваленті.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомив заступник голови українського Нацбанку Юрій Гелетій.

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Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри!

– сказав він.

Варто зазначити, що отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України.

Що відомо про договір