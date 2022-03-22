Про це у вівторок, 22 березня, повідомив заступник голови українського Нацбанку Юрій Гелетій.

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Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри!
– сказав він.

Варто зазначити, що отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України.

Що відомо про договір

  • Рішення про проведення валютного свопу з Україною було схвалено Польщею у перший день повномасштабного вторгнення Росії.
  • З того моменту розпочалася активна підготовка та врегулювання технічних моментів для проведення відповідної операції.
  • Так, 21 березня набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар. Термін дії угоди – 1 рік із можливістю пролонгації.