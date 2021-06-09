Нацбанк випускає пам'ятну монету номіналом 2 гривні, яка присвячена першому голові ОУН Євгену Коновальцю. Її вводять в обіг 9 червня.

У Національному банку повідомили, що монета продовжує серію "Видатні особистості України". Вона вийде тиражем 35 тисяч штук.

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Монета присвячена військовому та політичному діячеві, особистості, яка символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, – Євгену Михайловичу Коновальцю,

– зазначили у Нацбанку.

Що відомо про вигляд монети

В НБУ розповіли, що аверс монети виглядає наступним чином:

на тлі калинової гілки, яка обрамлює монету ліворуч, зображений малий Державний герб України (угорі), праворуч від якого напис "Україна";

по центру, на дзеркальному тлі, – фалеристична пам’ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер "С", переплетених гілкою червоної калини, – відзнака "Стрілецька Рада";

праворуч від якої – слова Коновальця: "Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба", та його факсиміле;

унизу: номінал монети – 2 гривні та рік карбування монети – 2021;

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (ліворуч від фалеристичної пам'ятки).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис ОУН та стилізований тризуб з мечем. Праворуч написи: Євген Коновалець (півколом), роки життя 1891 – 1938 (унизу).



Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену Коновальцю / Фото пресслужби НБУ



НБУ вводить в обіг монету, присвячену Коновальцю / Фото пресслужби Нацбанку

Що відомо про Євгена Коновальця Євген Коновалець – полковник Армії Української Народної Республіки, командант Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, голова Організації українських націоналістів.



Активний діяч політичного руху, який ставив за мету розбудову незалежної Української держави на всіх українських етнічних землях. Він розбудував січову формацію у полк Січових Стрільців, найорганізованішу та найдисциплінованішу частину Армії УНР.

Окрім цього, 9 червня в обіг виходить також пам’ятна монета "Спадок" номіналом 10 гривень.



Національний банк вводить в обіг монету "Спадок" / Фото пресслужби НБУ