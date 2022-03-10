У Нацбанку, який раніше звернувся з таким проханням до BIS, привітали це рішення. Це ще один крок до ізоляції Росії.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

BIS – це найстаріша міжнародна фінансова організація. Її ще часто називають банком центральних банків. Вона обмежила доступ Центробанку Росії до всіх своїх засідань, сервісів та інших видів діяльності.

Ми щиро вдячні нашим партнерам за долучення до міжнародних санкцій, запроваджених проти держави-агресора,

– заявив Голова НБУ Кирило Шевченко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Про вихід компаній з російського ринку: дивіться відео