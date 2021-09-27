Загальна рентабельність українських підприємств
- Середня рентабельність операційної діяльності середніх і великих підприємств в Україні за перше півріччя 2021 року (січень – червень) склала 15,1%.
- Рівень рентабельності всієї діяльності підприємств – 11,8%.
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Найбільш рентабельні види діяльності:
- операції з нерухомим майном – 25,9%,
- інформація і телекомунікації – 18,4%,
- оптова і роздрібна торгівля – 16,3%,
- промисловість – 12,8%,
- професійна, наукова та технічна діяльність – 10,8%,
- фінансова та страхова діяльність – 8,9%,
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8,1%,
- сільське, лісове і рибне господарство – 3,8%,
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 2,7%,
- охорона здоров'я – 0,9%.
Види діяльності які показали негативну рентабельність:
- будівництво – 0,2%,
- освіта – 1,9%,
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 37,4%.
Що таке рентабельністьРентабельність – це співвідношення прибутку і витрат, виражене у відсотках. Рентабельність є відносним показником, і вона необхідна для аналізу господарської та економічної діяльності будь-якого підприємства. Саме через таку відносності, показники рентабельності двох і більше різних підприємств можна порівнювати один з одним і розуміти таким чином, яке з них є більш ефективним.
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