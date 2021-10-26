Найвисокооплачуваніші вакансії
Працівникам у сфері ІТ-технологій пропонують зарплати від 40 тисяч гривень й вона може сягати понад 100 тисяч гривень – це найбільш високооплачувана сфера в Україні. Також гідну зарплату пропонують й менеджерам у сфері продажу та представникам робітничих професій, близько 22 – 40,5 тисячі гривень.
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Зарплати які пропонують у сфері ІТ-технологій
- Найвищу зарплату у сфері ІТ-технологій пропонують фахівцю з розроблення комп’ютерних програм – 110 тисяч гривень на місяць.
- У фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення середньомісячна зарплата близько 72 тисяч гривень.
- Інженерам з програмного забезпечення комп’ютерів обіцяють 58 тисяч гривень.
- Аналітикам комп’ютерних систем – 54 тисяч гривень.
- Інженерам з комп’ютерних систем – 48 тисячі гривень.
- Аналітикам консолідованої інформації – 47 тисячі гривень.
Зарплати для менеджерів різних напрямків
- Переважно у цій сфері роботодавці пропонують зарплату у межах 34,5 – 36,5 тисячі гривень.
- Менеджеру з маркетингу готові платити щомісяця 25 тисячі гривень.
- Аналітику банківської діяльності – 25 тисячі гривень.
- За аналітику – 24 тисячі гривень.
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Скільки роботодавці готові платити представникам робітничих професій
Дана категорія є найчисельнішою за рівнем оплати праці. Тож спеціалістам роботодавці готові запропонувати наступну середньомісячну зарплату:
- найбільше рихтувальникам кузовів, у середньому, 40,5 тисячі гривень,
- зварникам – 32,5 тисячі гривень,
- електромонтажерам – 24 тисячі гривень,
- газорізальникам – 23,5 тисячі гривень,
- арматурникам – 23,5 тисячі гривень,
- монтажерам – 22,5 тисячі гривень,
- бетонярам – 22 тисячі гривень.
Середня зарплата в Україні
- У серпні номінальна зарплата штатних працівників зросла до 13 997 гривень, що у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.
- У період з січня по серпень 2021 року середня місячна зарплата у Києві склала – 19 705 гривень, що на 45,7% більше, ніж в цілому по країні.
- У Донецькій області найвища зарплата – 14 545 гривень, що складає 107,5% від середньої зарплати в Україні.
- У Кіровоградській найнижча – 10 797 гривень, що складає 79,8% від середньої зарплати в Україні.
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Найвищі та найнижчі зарплати в Україні / Інфографіка 24 каналу