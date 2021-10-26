Найвисокооплачуваніші вакансії

Працівникам у сфері ІТ-технологій пропонують зарплати від 40 тисяч гривень й вона може сягати понад 100 тисяч гривень – це найбільш високооплачувана сфера в Україні. Також гідну зарплату пропонують й менеджерам у сфері продажу та представникам робітничих професій, близько 22 – 40,5 тисячі гривень.

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Зарплати які пропонують у сфері ІТ-технологій

Найвищу зарплату у сфері ІТ-технологій пропонують фахівцю з розроблення комп’ютерних програм – 110 тисяч гривень на місяць .

у сфері ІТ-технологій пропонують фахівцю з розроблення комп’ютерних програм – . У фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення середньомісячна зарплата близько 72 тисяч гривень.

Інженерам з програмного забезпечення комп’ютерів обіцяють 58 тисяч гривень.

Аналітикам комп’ютерних систем – 54 тисяч гривень.

Інженерам з комп’ютерних систем – 48 тисячі гривень.

Аналітикам консолідованої інформації – 47 тисячі гривень.

Найбільше вакансій у цій сфері – для інженерів-програмістів: середня зарплата складає 45,5 тисячі гривень

Зарплати для менеджерів різних напрямків

Переважно у цій сфері роботодавці пропонують зарплату у межах 34,5 – 36,5 тисячі гривень .

. Менеджеру з маркетингу готові платити щомісяця 25 тисячі гривень.

Аналітику банківської діяльності – 25 тисячі гривень.

За аналітику – 24 тисячі гривень.

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Скільки роботодавці готові платити представникам робітничих професій

Дана категорія є найчисельнішою за рівнем оплати праці. Тож спеціалістам роботодавці готові запропонувати наступну середньомісячну зарплату:

найбільше рихтувальникам кузовів, у середньому, 40,5 тисячі гривень,

зварникам – 32,5 тисячі гривень,

електромонтажерам – 24 тисячі гривень,

газорізальникам – 23,5 тисячі гривень,

арматурникам – 23,5 тисячі гривень,

монтажерам – 22,5 тисячі гривень,

бетонярам – 22 тисячі гривень.

Середня зарплата в Україні

У серпні номінальна зарплата штатних працівників зросла до 13 997 гривень, що у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.

У період з січня по серпень 2021 року середня місячна зарплата у Києві склала – 19 705 гривень, що на 45,7% більше, ніж в цілому по країні.

У Донецькій області найвища зарплата – 14 545 гривень, що складає 107,5% від середньої зарплати в Україні.

У Кіровоградській найнижча – 10 797 гривень, що складає 79,8% від середньої зарплати в Україні.

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Найвищі та найнижчі зарплати в Україні / Інфографіка 24 каналу