Найдорожчі та найдешевші країни ЄС: цікаве порівняння

У європейському статистичному відомстві порівняли ціни на харчові продукти у Європейському союзі, щоб виявити у яких країнах вони найдешевші. Виявилось, що найнижчі ціни зареєстровані у Румунії, а найвищі – у Данії.

Ціни на харчові продукти

Найнижчі ціни на харчові продукти та неалкогольні напої статистичне відомство зафіксувало у таких країнах:

Румунії – 66% від середнього рівня по ЄС,

Польщі – 68%,

Угорщині – 80%,

Болгарії – 81%,

Литві – 84%.

Цікаво Хліб, макарони, гречка й олія: що ще подорожчало за рік в Україні

Найдорожче коштують харчові продукти у таких країнах, як:

Данія – 129%,

Люксембург – 126%,

Австрія – 125%,

Швеція – 121%,

Фінляндія – 119%.

Тютюн та алкогольні напої

Найдорожчий алкоголь і тютюн в ЄС – в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія – 158% та Швеція – 136%.

– в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія – 158% та Швеція – 136%. Найдешевший алкоголь та тютюн у: Болгарії – 61%, Угорщині – 69%, Польщі – 70% та Румунії – 75%.

Ціни в Україні

Нагадаємо, що раніше Економіка 24 порівнювала ціни на різні товари та послуги, щоб з'ясувати, де живеться дешевше. Зокрема, Україну ми порівнювали зі Словаччиною Білоруссю та Чехією

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в червні 2021 року в Україні знизилися на 0,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби навпаки підвищилися на 1%, згідно з аналітикою Держстату.

Що найбільше подешевшало за місяць . Найбільше подешевшали яйця – на 16% також на 2,8 – 0,4% знизились ціни на такі позиції, як: фрукти, овочі, молоко, сало, свинину.

. Найбільше подешевшали яйця – на 16% також на 2,8 – 0,4% знизились ціни на такі позиції, як: фрукти, овочі, молоко, сало, свинину. Що найбільше подорожчало за місяць. На 3,4 – 0,4% подорожчали такі продукти, як: соняшникова олія, риба, продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

Детальніше про це Інфляція у червні: як змінились ціни в Україні за місяць