Ціни на харчові продукти

Найнижчі ціни на харчові продукти та неалкогольні напої статистичне відомство зафіксувало у таких країнах:

Румунії – 66% від середнього рівня по ЄС,

Польщі – 68%,

Угорщині – 80%,

Болгарії – 81%,

Литві – 84%.

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Найдорожче коштують харчові продукти у таких країнах, як:

Данія – 129%,

Люксембург – 126%,

Австрія – 125%,

Швеція – 121%,

Фінляндія – 119%.

Тютюн та алкогольні напої

Найдорожчий алкоголь і тютюн в ЄС – в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія – 158% та Швеція – 136%.

– в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія – 158% та Швеція – 136%. Найдешевший алкоголь та тютюн у: Болгарії – 61%, Угорщині – 69%, Польщі – 70% та Румунії – 75%.

Нагадаємо, що раніше Економіка 24 порівнювала ціни на різні товари та послуги, щоб з'ясувати, де живеться дешевше. Зокрема, Україну ми порівнювали зі Словаччиною, Польщею, Грузією, Білоруссю та Чехією.

Ціни в Україні

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в червні 2021 року в Україні знизилися на 0,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби навпаки підвищилися на 1%, згідно з аналітикою Держстату.

Що найбільше подешевшало за місяць . Найбільше подешевшали яйця – на 16% також на 2,8 – 0,4% знизились ціни на такі позиції, як: фрукти, овочі, молоко, сало, свинину.

. Найбільше подешевшали яйця – на 16% також на 2,8 – 0,4% знизились ціни на такі позиції, як: фрукти, овочі, молоко, сало, свинину. Що найбільше подорожчало за місяць. На 3,4 – 0,4% подорожчали такі продукти, як: соняшникова олія, риба, продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

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Зауважте! В НБУ прогнозують, що на кінець 2021 року інфляція в Україні становитиме 8%, а у першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону у 5±1%.