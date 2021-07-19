Ціни на харчові продукти
Найнижчі ціни на харчові продукти та неалкогольні напої статистичне відомство зафіксувало у таких країнах:
- Румунії – 66% від середнього рівня по ЄС,
- Польщі – 68%,
- Угорщині – 80%,
- Болгарії – 81%,
- Литві – 84%.
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Найдорожче коштують харчові продукти у таких країнах, як:
- Данія – 129%,
- Люксембург – 126%,
- Австрія – 125%,
- Швеція – 121%,
- Фінляндія – 119%.
Тютюн та алкогольні напої
- Найдорожчий алкоголь і тютюн в ЄС – в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія – 158% та Швеція – 136%.
- Найдешевший алкоголь та тютюн у: Болгарії – 61%, Угорщині – 69%, Польщі – 70% та Румунії – 75%.
Ціни в Україні
Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в червні 2021 року в Україні знизилися на 0,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби навпаки підвищилися на 1%, згідно з аналітикою Держстату.
- Що найбільше подешевшало за місяць. Найбільше подешевшали яйця – на 16% також на 2,8 – 0,4% знизились ціни на такі позиції, як: фрукти, овочі, молоко, сало, свинину.
- Що найбільше подорожчало за місяць. На 3,4 – 0,4% подорожчали такі продукти, як: соняшникова олія, риба, продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.
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