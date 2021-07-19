Ціни на харчові продукти

Найнижчі ціни на харчові продукти та неалкогольні напої статистичне відомство зафіксувало у таких країнах:

  • Румунії – 66% від середнього рівня по ЄС,
  • Польщі – 68%,
  • Угорщині – 80%,
  • Болгарії – 81%,
  • Литві – 84%.

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Найдорожче коштують харчові продукти у таких країнах, як:

  • Данія – 129%,
  • Люксембург – 126%,
  • Австрія – 125%,
  • Швеція – 121%,
  • Фінляндія – 119%.

Тютюн та алкогольні напої

  • Найдорожчий алкоголь і тютюн в ЄС – в Ірландії, ціни там складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія – 158% та Швеція – 136%.
  • Найдешевший алкоголь та тютюн у: Болгарії – 61%, Угорщині – 69%, Польщі – 70% та Румунії – 75%.

Ціни в Україні

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в червні 2021 року в Україні знизилися на 0,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби навпаки підвищилися на 1%, згідно з аналітикою Держстату.

  • Що найбільше подешевшало за місяць. Найбільше подешевшали яйця – на 16% також на 2,8 – 0,4% знизились ціни на такі позиції, як: фрукти, овочі, молоко, сало, свинину.
  • Що найбільше подорожчало за місяць. На 3,4 – 0,4% подорожчали такі продукти, як: соняшникова олія, риба, продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

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