Найближчим часом в Україні почнуть видавати кредити під 5%: в ОП назвали умови для отримання

У першому кварталі цього року запрацює державна програма "Українська мрія". Вона передбачає іпотеку для українських родин під 5% річних.

Програму планують запустити уже найближчим часом. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв'ю.

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Як отримати цей кредит

Ростислав Шурма пояснив, що програма "Українська мрія" передбачена для тих родин, члени якої офіційно працевлаштовані. Держава може надати таким сім'ям іпотеку під 5% річних зі щомісячною виплатою 10 тисяч гривень.

Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20 – 30 тисяч гривень сукупно. Наше завдання – дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60 – 70 квадратних метрів за щомісячний платіж 10 тисяч гривень,

– заявив Шурма.

Також кредит під 5% річних можна взяти на придбання автомобіля.

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