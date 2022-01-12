Програму планують запустити уже найближчим часом. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв'ю.

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Як отримати цей кредит

Ростислав Шурма пояснив, що програма "Українська мрія" передбачена для тих родин, члени якої офіційно працевлаштовані. Держава може надати таким сім'ям іпотеку під 5% річних зі щомісячною виплатою 10 тисяч гривень.

Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20 – 30 тисяч гривень сукупно. Наше завдання – дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60 – 70 квадратних метрів за щомісячний платіж 10 тисяч гривень,

– заявив Шурма.

Також кредит під 5% річних можна взяти на придбання автомобіля.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський анонсував програму "Українська мрія" 1 грудня 2021 року під час виступу в Верховній Раді. Тоді глава держави наголосив, що отримати вигідний кредит зможуть всі українці, які чесно сплачують податки. За словами Володимира Зеленського, кредит можна взяти не лише для придбання житла чи автомобіля, але й для здобуття освіти чи зміни професії.

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