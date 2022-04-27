BASF йде з Росії

На сайті компанії нагадали, що 3 березня оголосили про припинення всієї нової діяльності у Росії та Білорусі "у зв’язку з агресивною війною проти України, розв’язаною владою Росії".

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Рада виконавчих директорів BASF SE прийняла рішення до початку липня 2022 року також згорнути решту бізнес-діяльності компанії в Росії та Білорусі. Від цього рішення звільняється бізнес, який підтримує виробництво продовольства, оскільки війна ризикує спровокувати глобальну продовольчу кризу,

– йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що компанія рішуче засуджує напад Росії на Україну. Тому BASF розробляє детальні плани впорядкованого припинення діяльності.

Діяльність BASF

Прибуток компаній групи в Росії та Білорусії склала близько 1% від загального обсягу продажів BASF Group (78,6 мільярда євро). Зараз у цих країнах працюють 684 співробітники BASF, компанія підтримуватиме їх до кінця 2022 року.

BASF працює у шести основних бізнес-сегментах: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства.

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