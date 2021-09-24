Найбільший прибуток за 10 років: скільки заробили українські банки за вісім місяців

Від початку 2021 року сукупний прибуток українських банків склав понад 45 мільярдів гривень. Про це розповів голова Національного Банку Кирило Шевченко.

Прибутки виросли на 40%

Шевченко розповів, що чистий сукупний прибуток банків за січень – серпень поточного року перевищує майже на 40% торішні показники за аналогічний проміжок часу. Це краще за результати у відповідні періоди понад десяти років поспіль, підкреслив у дописі очільник НБУ.

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Маємо переконливий фінансовий результат банківського сектору за підсумками 8 місяців — 45,6 мільярда гривень чистого прибутку,

– заявив Шевченко.

Завдяки чому стільки заробили

За словами банкіра, цьому сприяли швидке зростання операційних доходів та істотне скорочення резервування, банки й надалі нарощують кредитування бізнесу і населення.

Водночас зберігається позитивна динаміка залучень коштів клієнтів у національній валюті: приріст гривневих депозитних портфелів бізнесу та населення становив у річному вимірі +29% та +15% відповідно, відмітив Шевченко у дописі.

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