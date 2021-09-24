Найбільший прибуток за 10 років: скільки заробили українські банки за вісім місяців
Джерело:фейсбук Кирила Шевченка
Від початку 2021 року сукупний прибуток українських банків склав понад 45 мільярдів гривень. Про це розповів голова Національного Банку Кирило Шевченко.
Прибутки виросли на 40%
Шевченко розповів, що чистий сукупний прибуток банків за січень – серпень поточного року перевищує майже на 40% торішні показники за аналогічний проміжок часу. Це краще за результати у відповідні періоди понад десяти років поспіль, підкреслив у дописі очільник НБУ.
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Маємо переконливий фінансовий результат банківського сектору за підсумками 8 місяців — 45,6 мільярда гривень чистого прибутку,
– заявив Шевченко.
Завдяки чому стільки заробили
За словами банкіра, цьому сприяли швидке зростання операційних доходів та істотне скорочення резервування, банки й надалі нарощують кредитування бізнесу і населення.
Водночас зберігається позитивна динаміка залучень коштів клієнтів у національній валюті: приріст гривневих депозитних портфелів бізнесу та населення становив у річному вимірі +29% та +15% відповідно, відмітив Шевченко у дописі.
Найприбутковіший банк в Україні
- Згідно з даними НБУ за результатами першого півріччя найприбутковішим банком в Україні був державний Приватбанк. Його прибуток – 11,6 мільярда гривень. Загалом за цей період банки заробили – 30,08 мільярдів гривень, детальніше про це – читайте тут.
- За результатами І кварталу (січень – березень) 2021 року найприбутковішим був також Приватбанк, яка склала 2,4 мільярда гривень – 21,8% від прибутку усієї банківської системи в Україні.