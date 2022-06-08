Найбільші європейські судноплавні фірми подвоїли перевезення нафти з Росії після вторгнення

В Європейському Союзі на Росію наклали вже шість пакетів санкцій після початку війни проти України. Та є європейські держави та компанії, які дозволяють агресору уникати цих санкцій.

Шостий пакет санкцій проти Росії включає заборону на постачання російської нафти до країн Європейського Союзу морським шляхом. Експерти очікують, що це призведе до падіння на 90% імпорту російської нафти до ЄС до кінця року.

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Однак виявилося, що судноплавні компанії трьох найбільших морських держав Європейського Союзу – Греції, Кіпру та Мальти – подвоїли кількість російської нафти, яку вони перевозили після вторгнення в Україну 24 лютого. Якщо ще в лютому 2022 року судноплавні компанії та судна, пов’язані з цими трьома країнами, перевезли в середньому 31 мільйонів барелів російської нафти, то вже у травні цей показник становив 58 мільйонів барелів нафти. І саме ці три країни мають найбільший судноплавний флот в ЄС.

Стрибок у перевезенні російської нафти відбувся на тлі збільшення втричі ставок на перевезення нафтових танкерів після вторгнення в Україну 24 лютого. Експерти вказують, що такі дії цих компаній підривають санкції проти Росії, а також "висміюють зусилля Європейського Союзу". Адже до Росії й далі продовжують надходити гроші, які вона використовує для війни проти України.

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При цьому компанії та судна, які займаються транспортуванням російської нафти, не порушують санкції.

Важливо! Європейський Союз планував не лише накласти ембарго на постачання російської нафти через порти в Європейський Союз, але й заборонити кораблям, що належать ЄС, транспортувати російську нафту в країни за межами регіону, такі як Китай та Індія. Але від цієї ідеї довелося відмовитися.

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Також звіт неурядової організації Global Witness вказує на те, що грецькі судноплавні компанії беруть участь у перекачуванні російської нафти "з корабля на корабель", щоб приховати транспортування палива.

Водночас в ЄС та Великій Британії вже шукають вихід з цієї ситуації. Одним з них може бути те, що ці країни не дозволятимуть суднам, які перевозять російську нафту, оформляти страховку. Без них транспортування російської нафти стане майже неможливим.

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