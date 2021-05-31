Хто постачає імпорт до Китаю

Аналіз торговельних даних зображає, що до Китаю, за 2019 рік, було імпортовано з Тихого океану 4,8 мільйона тонн мінеральних продуктів, 72 тисяч тонн морепродуктів та 4,8 мільйона тонн деревини.

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Також до Китаю експортують понад 90% деревини Папуа-Нова Гвінея, Соломонові Острови, Вануату, Тонга та Палау. Соломонові Острови відправляють до Китаю майже всі свої мінеральні продукти, більшу частину яких становить алюмінієва руда.

Інші споживачі імпорту

Японія

Одразу після Китаю йде Японія, як один з найбільших споживачів видобувних ресурсів Тихоокеанського регіону. Вона імпортувала 4,1 мільйона тонн корисних копалин. Левову частку становила нафта, а також деревина – 370 тисяч тонн та морепродукти – 24 тисячі тонн, у 2019 році.

Австралія

Австралія теж є чи малим імпортером. Зокрема, у 2019 році країна імпортувала 600 тисяч тонн корисних копалин, 5 тисяч тонн деревини та 200 тонн морепродуктів. Імпорт Австралії становить 2,8 мільярда доларів.

Однак, Китай – найбільший покупець в Тихоокеанському регіоні й за вагою, і за вартістю, його імпорт становить 3,3 мільярда доларів, у 2019 році. Це пов'язано з тим, що багато видобувних товарів важкі, але відносно недорогі – наприклад, деревина.