Найбільші банки Японії зупинили доларові операції з російським Сбербанком

27 березня 2022 , 08:39
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Джерело:

Japan Today

Про припинення доларових операцій вз Росією оголосило одразу 3 банки Японії. Припинення переказів пов'язане із запровадженням санкцій США.

Припинили валютні операції операцій ухвалили MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp – найбільші японські банки. 

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ЗМІ повідомляють, що, імовірно, японським компаніям, які ведуть бізнес в Росії, треба буде шукати альтернативні способи врегулювання платежів – це буде схоже на використання банків за межами США.

Сбєрбанк досі не відключений від SWIFT, на відміну від інших російських банків. 

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Автор: Ярослава Прадід