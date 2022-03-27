Припинили валютні операції операцій ухвалили MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp – найбільші японські банки.

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ЗМІ повідомляють, що, імовірно, японським компаніям, які ведуть бізнес в Росії, треба буде шукати альтернативні способи врегулювання платежів – це буде схоже на використання банків за межами США.

Сбєрбанк досі не відключений від SWIFT, на відміну від інших російських банків.

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