Біржа криптовалют Binance – це найбільша за обсягами торгівлі світова онлайн-платформа. Вони теж більше не підтримуватимуть картки з Росії, починаючи з 9 березня.
До слова Криптобіржа Coinbase заблокувала понад 25 тисяч російських адрес
"Усі транзакції, ініційовані з використанням карток Mastercard і Visa, випущених у Росії, будуть недоступні на Binance", – мовиться у заяві компанії.
Крім того, всі операції з картками Mastercard та Visa, ініційовані фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні в межах Російської Федерації на цій платформі.
На який термін – поки невідомо.
Відомо, що обмеження поширюються виключно на крипто-фіатний сервіс біржі. В межах P2P-торгівлі клієнти можуть використати пластик російських банків.
Раніше Binance пожертвувала Україні 10 мільйонів доларів
- Найбільша криптовалютна біржа Binance 27 лютого пожертвувала Україні 10 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу.
- Binance також запустила сайт зі спільного збору коштів у криптовалюті під назвою "Фонд екстреної допомоги Україні", щоб дозволити людям жертвувати криптовалюту українським біженцям і дітям.
- Binance також працює з низкою місцевих груп підтримки, які активно працюють над прискоренням переходу українців через кордон у безпечне місце у двох сусідніх країнах.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!