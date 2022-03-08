Біржа криптовалют Binance – це найбільша за обсягами торгівлі світова онлайн-платформа. Вони теж більше не підтримуватимуть картки з Росії, починаючи з 9 березня.

До слова Криптобіржа Coinbase заблокувала понад 25 тисяч російських адрес

"Усі транзакції, ініційовані з використанням карток Mastercard і Visa, випущених у Росії, будуть недоступні на Binance", – мовиться у заяві компанії.

Крім того, всі операції з картками Mastercard та Visa, ініційовані фінансовими установами за межами Росії, також будуть недоступні в межах Російської Федерації на цій платформі.

На який термін – поки невідомо.

Відомо, що обмеження поширюються виключно на крипто-фіатний сервіс біржі. В межах P2P-торгівлі клієнти можуть використати пластик російських банків.

Довідка. Фіатна валюта – це узаконений платіжний засіб, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу використання їх як засобу платежу. Тобто, вона незабезпечена фізичним товаром або продуктом.

Раніше Binance пожертвувала Україні 10 мільйонів доларів

Найбільша криптовалютна біржа Binance 27 лютого пожертвувала Україні 10 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу.

Binance також запустила сайт зі спільного збору коштів у криптовалюті під назвою "Фонд екстреної допомоги Україні", щоб дозволити людям жертвувати криптовалюту українським біженцям і дітям.

Binance також працює з низкою місцевих груп підтримки, які активно працюють над прискоренням переходу українців через кордон у безпечне місце у двох сусідніх країнах.

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