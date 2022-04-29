Вона також не платитиме за постачання російського газу рублями. Про це свідчить заява компанії.

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Енергокомпанія Ørsted відмовилась платити за газ у рублях

Як зазначили в Ørsted, компанія робить все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, зокрема, припиняє всі поставки вугілля для їхніх електростанцій.

Також Ørsted відхиляє вимоги "Газпрому" щодо оплати за газ в рублях.

Газ не є основним бізнесом для Ørsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо наші поточні контракти,

– заявили в компанії.

В Ørsted додали, що у разі отримання чистого прибутку від контракту з "Газпром експорт" у 2022 році, його передадуть на гуманітарну допомогу в Україні.

Крім того, в данській компанії підтримали ініціативу ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС.

Газовий конфлікт

Росія захотіла отримувати оплату в рублях за свій газ з 1 квітня. Ця вимога стосувалася лише "недружніх" до Росії країн, тобто таких, які підтримали Україну та наклали санкцію на країну-агресорку.

Євросоюз та G7 відмовилися це робити. Тепер Росія намагається шантажувати ЄС, відключивши від постачання Польщу та Болгарію.

Зазначимо, Європа сильно залежна від російських енергоносіїв. Зокрема 40% постачання газу надходить з Росії.

Для цього це Росії

По-перше, таким чином Росія сподівається зміцнити вартість рубля, який різко обвалився.

По-друге, "Газпром", як і всі інші російські компанії, зобов'язані продавати 80% валютної виручки.

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