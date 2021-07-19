Найбільш високооплачувані спортсмени Олімпіади-2020: рейтинг Forbes

Американське видання Forbes оприлюднило рейтинг топ 9 найбільш високооплачуваних спортсменів, котрі візьмуть участь в Олімпійських іграх у Токіо. Рейтинг очолив баскетболіст зі США.

Заробіток спортсменів

Минулого року олімпійські спортсмени сумарно заробили 353 мільйонів доларів. При складанні рейтингу топ 9 найбільш високооплачуваних спортсменів, враховували враховані доходи від будь-якої діяльності: як від спортивної, так і від бізнесу.

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Найбільш високооплачувані спортсмени: рейтинг

Лідерами рейтингу від Forbes стали троє тенісистів, один гольфіст та 5 баскетболістів – представники NBA (Національна баскетбольна асоціація, що входить в четвірку головних професійних ліг).

ТОП 3 лідерів

Кевін Дюрант – баскетболіст збірної США, котрий очолив рейтинг, 75 мільйонів доларів.

Наомі Осака – японська тенісистка, 60 мільйонів доларів.

Дам'єн Ліллард – баскетболіст теж збірної США, 40,5 мільйонів доларів.

Лідер рейтингу – баскетболіст Кевін Дюрант / Фото: championat.com

Тенісистка Наомі Осака / Фото: championat.com

Баскетболіст Дам'єн Ліллард / Фото: Getty Images

Інші учасники рейтингу

Новак Джоковіч – сербський тенісист, 34,5 мільйони доларів.

Рорі Макілрой – британський гольфіст, 32 мільйони доларів.

Девід Букер американський баскетболіст та японський тенісист Кеї Нісікорі – по 30,5 мільйонів доларів.

Кріс Міддлтон – американський баскетболіст, 27 мільйонів доларів.

Джру Холідей – також американський баскетболіст, 23 мільйони доларів.

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