Найбідніші країни може чекати дефолт у 2022 році: все через накопичені в пандемію борги

У Світовому банку вважають, що найбіднішим країнам загрожує дефолт у 2022 році через недостатність ресурсів для виплат боргів. Так виплати за боргами зростуть на 10,9 мільярда доларів, оскільки в пандемію вони брали гроші не у міжнародних організацій.

Виплати за боргами

Група з 74 країн з низьким рівнем доходу має виплатити банкам та небанківським організаціям близько 35 мільярдів доларів протягом 2022 року. Це на 45% більше, ніж у 2020 році, згідно з даними Світового банку.

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Найуразливіші країни

Шрі-Ланка – одна з найуразливіших країн. Про можливість дефолту попереджало ще минулого тижня рейтингове агентство S&P Global, знизивши рейтинг держборгу цієї країни. Також країнами зі схожим становищем є Гана, Сальвадор та Туніс.

Президент Світового банку Девід Малпас зауважив, що "прагнення кредиторів викачати фінанси" спочатку означало, що "ризик безладних дефолтів зросте". Також він додав, що країни стикаються з необхідністю виплат за боргами якраз у той час, коли вони не мають ресурсів для цього.

Близько 60% усіх країн з низьким рівнем доходу потребують реструктуризації боргів або ризикують опинитися перед такою необхідністю,

– попередили у Світовому банку.

Дороге рефінансування боргу

Видання Financial Times звертає увагу на те, що вартість вже взятих кредитів зростає. У перші два роки пандемії зниження відсоткових ставок світовими центральними банками зробило позики урядам дешевими.

Однак у 2022 році разом зі зростанням ставок очікується погіршення умов запозичення, а рефінансувати наявні борги стане дорожчим. Тож експерти вважають, що виплата так званих пандемічних боргів нерозвиненим країнам може коштувати десятиліття розвитку.

Схема G20, як діяти країні з великою заборгованістю:

бідна країна повинна погодити умови рефінансування з країнами-кредиторами та МВФ;

далі добиватися таких самих умов від приватних кредиторів.

Така схема – це скоріше жест розпачу, до якого поки вдалися лише Чад, Замбія та Ефіопія.

Генеральний секретар Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку Ребекка Грінспан відмітила, що будь-яка країна обере інший варіант, окрім дефолту та публічного визнання проблем з виплатою боргів.

Ви розумієте, що означає для країни публічно заявити, що має проблеми з виплатою боргів. Приватний сектор її покарає. Якщо країна має будь-який інший вибір, вона його зробить,

– вважає вона.

Що таке дефолт Дефолт – це невиконання фінансових обов'язків країни. Тобто це стан у кредитних відносинах, що настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушення платіжних зобов'язань позичальника перед кредитором, нездатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики.

Дані з Дефолт – це невиконання фінансових обов'язків країни. Тобто це стан у кредитних відносинах, що настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушення платіжних зобов'язань позичальника перед кредитором, нездатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики.Дані з Вікіпедії

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