Найбагатший на планеті: статки Ілона Маска перевищили 200 мільярдів доларів
Статки американського підприємця Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Станом на 9 січня 2021 року вони становлять 209 мільярдів доларів.
Так Маска можна вважати найбагатшою людиною планети. Про це свідчать дані Bloomberg.
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Підприємець випередив засновника Amazon Джеффа Безоса, який опинився на другому місці в "Індексі мільярдерів". Це сталося завдяки подорожчанню акцій Tesla, коли статки Ілона Маска сягнули 188,5 мільярда доларів.
Водночас статки Джеффа Безоса, за даними Bloomberg – 186 мільярдів доларів.
Засновником космічної компанії SpaceX протягом 2020 року наростив свої статки у понад 150 мільярдів доларів. Згідно з припущенням Bloomberg – це найшвидше збагачення в історії.
Що відомо про Ілона Маска
- Ілон Маск – видатний інженер, винахідник та підприємець, співзасновник компанії PayPal, засновник компаній SpaceX, Tesla, SolarCity та The Boring Company.
- Ілон Маск провів дитинство у Південній Африці. У зовсім юному віці він створив свою першу гру з інопланетянами й потім продав її за 500 доларів.
- По-справжньому великі гроші Маск отримав, коли створив електронну платіжну систему.
- Найуспішнішими його проєктами вважають SpaceX, Tesla та SolarCity. Більше про видатного підприємця – читайте тут.
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