Статки американського підприємця Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Станом на 9 січня 2021 року вони становлять 209 мільярдів доларів.

Так Маска можна вважати найбагатшою людиною планети. Про це свідчать дані Bloomberg.

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Підприємець випередив засновника Amazon Джеффа Безоса, який опинився на другому місці в "Індексі мільярдерів". Це сталося завдяки подорожчанню акцій Tesla, коли статки Ілона Маска сягнули 188,5 мільярда доларів.

Водночас статки Джеффа Безоса, за даними Bloomberg – 186 мільярдів доларів.

Засновником космічної компанії SpaceX протягом 2020 року наростив свої статки у понад 150 мільярдів доларів. Згідно з припущенням Bloomberg – це найшвидше збагачення в історії.

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