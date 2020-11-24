Bloomberg оновив рейтинг найбагатших: Маск вже другий
Британське видання Bloomberg оновило свій рейтинг найбагатших людей світу Billionaires Index. Очолювати рейтинг продовжує власник Amazon Джефф Безос, а ось засновник Space X Ілон Маск вже вийшов на друге місце.
Свій традиційний рейтинг 500 найбагатших людей у світі публікує видання Bloomberg.
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Найбагатші люди світу:
- Джефф Безос (США) – 182 мільярди доларів,
- Ілон Маск (США) – 127,9 мільярда доларів,
- Білл Гейтс (США) – 127,7 мільярда доларів,
- Бернар Арно (Франція) – 105 мільярдів доларів,
- Марк Цукерберг (США) – 102 мільярда доларів,
- Уоррен Баффет (США) – 86,8 мільярда доларів,
- Ларрі Пейдж (США) – 81,3 мільярда доларів,
- Сергій Брін (США) – 78,7 мільярда доларів,
- Стів Балмер (США – 76,1 мільярда доларів,
- Мукеш Амбані (Індія) – 74 мільярди доларів.
Феномен Ілона Маска
Наступного разу, коли говоритимете про те, що 2020 рік зробив нещасними всіх людей на світі, згадайте про Ілона Маска. Ще у 2019 році його статки становили близько 28 мільярдів доларів і бізнесмену було далеко навіть до першої 20 рейтингу.
У 2020 році очолювану винахідником компанію SpaceX чекав справжній "бум", який розпочався з вдалого запуску до МКС космічного корабля Crew Dragon – вперше в історії це зробила приватна компанія.
Це чудово позначилося на акціях SpaceX, а відтак і на активах Ілона Маска. Всього за 1 рік вони зросли на близько 100 мільярдів доларів. Особливо успішно це виглядає на фоні світової фінансової кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.
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