Британське видання Bloomberg оновило свій рейтинг найбагатших людей світу Billionaires Index. Очолювати рейтинг продовжує власник Amazon Джефф Безос, а ось засновник Space X Ілон Маск вже вийшов на друге місце.

Свій традиційний рейтинг 500 найбагатших людей у світі публікує видання Bloomberg.

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Найбагатші люди світу:

Джефф Безос (США) – 182 мільярди доларів,

Ілон Маск (США) – 127,9 мільярда доларів,

Білл Гейтс (США) – 127,7 мільярда доларів,

Бернар Арно (Франція) – 105 мільярдів доларів,

Марк Цукерберг (США) – 102 мільярда доларів,

Уоррен Баффет (США) – 86,8 мільярда доларів,

Ларрі Пейдж (США) – 81,3 мільярда доларів,

Сергій Брін (США) – 78,7 мільярда доларів,

Стів Балмер (США – 76,1 мільярда доларів,

Мукеш Амбані (Індія) – 74 мільярди доларів.

Феномен Ілона Маска

Наступного разу, коли говоритимете про те, що 2020 рік зробив нещасними всіх людей на світі, згадайте про Ілона Маска. Ще у 2019 році його статки становили близько 28 мільярдів доларів і бізнесмену було далеко навіть до першої 20 рейтингу.

У 2020 році очолювану винахідником компанію SpaceX чекав справжній "бум", який розпочався з вдалого запуску до МКС космічного корабля Crew Dragon – вперше в історії це зробила приватна компанія.

Це чудово позначилося на акціях SpaceX, а відтак і на активах Ілона Маска. Всього за 1 рік вони зросли на близько 100 мільярдів доларів. Особливо успішно це виглядає на фоні світової фінансової кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.