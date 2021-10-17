Переломний момент

Фактором, що змінив вектор в економіці Південної Кореї став фільм "Парк юрського періоду" 1993 року. Тоді рекордні касові збори від фільму у світовому прокаті склали більше, ніж заробіток країни від продажу 1,5 мільйонів автомобілів Hyundai. Тож тодішньому президенту Південної Кореї Кім Йон Саму Культурна рада запропонувала, щоб країна розвивала виробництво кіно та медіаконтенту в якості національної стратегічної індустрії та нового предмету експорту.

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Як кіноіндустрія стала державною стратегією

Фінансова криза, котра у 1997 – 1998 роках сколихнула азійські ринки та небувалий фінансовий прибуток фільму "Парк юрського періоду", змусили уряд Південної Кореї розглянути нові сектори прибутку для країни. Тож президент Південної Кореї Кім Де Чжун продовжив починання свого попередника й зробив підтримку національної культури державною стратегією.

Спершу Міністерство культури створило бюро для підтримки національних виробників.

Згодом уряд налагодив й процес регулярного державного фінансування кіно та музичної індустрії.

Нині монетизацією південнокорейських кінопродуктів займається Міністерство закордонних справ на геополітичному рівні – популяризація у світі, а Міністерство культури підтримує індустрію на державному мікрорівні.

Цікавий факт: дохід від корейського телебачення становив менш як 8 мільярдів в 1998 році, але він збільшився до 132 мільярдів у 2001 році й злетів до 172 мільярдів у 2010 році.

Азійський ринок на гребні "південнокорейської хвилі"

Так звана "південнокорейська хвиля" спочатку поширилась на азійський ринок. Корейський кінопродукт став популярним у Китаї, Тайвані, В'єтнамі та Японії. Успіх був такий потужний, що вона почала захоплювати європейські та американські ринки.

Протягом останнього десятиліття влада країни почала перетворювати культуру на елемент "м'якої сили",

– вважає Джон Лай, професор Каліфорнійського університету Берклі.

"Південнокорейська хвиля" зуміла підкорити весь світ / Фото Getty Images Нині "південнокорейська хвиля" це значно більше ніж просто кіно, музика, мода, комп'ютерні ігри чи будь-який інший корейський продукт. Це – стиль та спосіб життя, котрий зумів знайти своїх прихильників по всьому світу. Музика тепер на рівні з кіноіндустрією

Нову популярність "південнокорейська хвиля" відчула у 2010 році, коли активно почала розвиватись ера соціальних мереж. Таким чином корейська музика почала здобувати популярність на рівні з кінопродуктами завдяки соціальним мережам, у тому числі YouTube.

Найбільш переглядаєме відео у YouTube

Показовим став кліп південнокорейського співака PSY на пісню "Gangnam Style", котре у буквальному сенсі зламало алгоритми Goggle й змусило внести корективи у лічильники YouTube. Вся річ у тому, що кліп співака став першим відео, яке переглянули користувачі понад 1 мільярд разів.

Тож, коли під відео було 2,15 мільярда переглядів з алгоритмами потрібно було щось робити. Нині під ним 4,21 мільярда переглядів. До цього шаленої популярності, як найбільш переглядаємі відео, зазнавали кліпи Джастіна Бібера на пісню "Baby" та Леді Гаги "Bad Romance".

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Відео південнокорейського музиканта PSY, що "зламало" Google

Відео на пісню "Gangnam Style" 20 вересня 2021 року потрапило до книги рекордів Гіннеса, як відео, що набрало найбільшу кількість "вподобань" в історії YouTube. Нині під відео 22 мільйонів вподобань.

K-pop – новий феномен та джерело доходів

Відео південнокорейського співака показало, що не лише на кіноіндустрії цілком можливо заробити, але й музиці. Музичний жанр K-pop зародився ще у 1992 році, а його першими представниками став гурт Seo Taiji & Boys, однак через певні соціальні передумови та тодішню політику країну шаленої популярності напрям серед населення не здобув.

Що таке K-pop K-pop – це певна субкультура та музичний жанр, що поєднує в собі безліч музикальних стилів та зазвичай супроводжується танцювальними рухами з різних напрямків. Його родзинка – особливий потужний візуальний ефект під час виступу на сцені.

Популяризація айдолів

Все змінилось з ерою соціальних мереж та популяризацією так званих айдолів. Нині найбільш популярним та найбільш впізнаваним гуртом є бой-бенд BTS. Їх порівнюють навіть з молодими Beatles.

Південнокорейський K-pop гурт BTS на 62 премії GRAMMY Awards / Фото Getty Images

Також у Південній Кореї є й інші не менш популярні представники сучасних K-pop айдолів – гурти Twice, Red Velvet, Itzy та Blackpink. Така шалена популярність музикантів серед молоді безперечно позитивно впливає на економічну складову країни, розвиває туризм та популяризує південнокорейську культуру у всьому світі.

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Хто такі айдоли Корейських айдолів можна вважати ще одним феноменом південнокорейської культури. Ними називають музикантів, що підписали контракт з одним з декількох найбільших агентств талантів у країні, а також термін застосовують й до представників кіноіндустрії – акторів.

Як корейський кінопродукт підкорив Netflix

Показовим південнокорейським фільмом, що привернув ще більше увагу загалу, до країни стала стрічка "Паразити" режисера Пона Джуна Хо, який здобув "Золоту пальмову гілку" та чотири "Оскари". "Паразити" стали першим фільмом не англійською мовою, який одержав від американських кіноакадеміків нагороду в номінації "Кращий фільм".

Кадр з фільму "Паразити" режисера Пона Джуна Хо / Фото CNN

Також на південнокорейський кінопродукт звернув увагу стрімінговий гігант Netflix. З 2016 року компанія Netflix співпрацювала з різними місцевими південнокорейськими кіностудіями. Новим переломним моментом для південнокорейського кіно став серіал "Гра в кальмара", який вийшов у вересні цього року.

"Гра в кальмара" – найпопулярніший серіал на Netflix

Серіал "Гра в кальмара" майже одразу підкорив глобальний рейтинг кращих шоу від Netflix. Також ролики на тему серіалу захопили й соціальні мережі. Наприклад, у Tik Tok є безліч відео, де користувачі спочатку готують карамельні льодяники, як у серіалі, а потім намагаюсь виконати один з челендіж, ніби вони герої з нашумілої стрічки.

Кадр з "Гра в кальмара", де один з героїв серіалу тримає у руці славнозвісний льодяник / Фото Yahoo!

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Стрімінгова платформа Netflix співпрацює з корейським кінопродуктом з 2016 року. За чотири роки вона створила у країні 16 тисяч робочих місць. Також Netflix приніс зростання південнокорейської промисловості у 4,7 мільярда доларів, 1,9 мільярда доларів з яких припало на 2020 рік, згідно з аналітикою видання Bloomberg.

Прибутки південнокорейської індустрії

Проаналізувавши прибуток Південної Кореї, який країна отримала від експорту у 2020 році, видання Bloomberg навело такі показові цифри:

У 2020 році культурний експорт Південної Кореї склав 10,8 мільярда доларів , а найбільше країна заробила на виробництві контенту.

, а найбільше країна заробила на виробництві контенту. Вартість корейського експорту розваг зросла на 6,3% у 2020 році .

. У період з 2009 по 2019 роки кількість працівників творчих професій зросла на 27% . До прикладу, у виробничому секторі їх кількість за аналогічний період зросла лише на 20%.

. До прикладу, у виробничому секторі їх кількість за аналогічний період зросла лише на 20%. Згідно з оцінкою KOFICE, у 2019 році 13% іноземців, які в'їжджали у країну, були ті, хто хотів ближче познайомитись з попкультурою Південної Кореї та відвідати фан-заходи. Такий вид туризму приніс країні 2,7 мільярда доларів.

Прибуток Південної Кореї від експорту у різних галузях за результатами 2020 року / Інфографіка Bloomberg

Цікаво! Нині економіка Південної Кореї одна з найбільш потужних у світі й може конкурувати з американським чи європейським ринком. Однак так було не завжди. Після Другої світової війни країна була однією з найбідніших. Цікавим фактом є те, що у 90-х роках ВВП на одну особу у Південній Кореї було приблизно таке саме, як і в Україні. Тоді держава вела політику втручання в економіку держави.