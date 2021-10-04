Навіть після угоди з "Газпромом": транзит газу в Угорщину через Україну відновили
4 жовтня 2021 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:FGSZ
Транзит газу до Угорщини через Україну відновили 3 жовтня. Раніше російський "Газпром" після угоди з Будапештом зупинив перекачування ресурсу українською територію.
Про відновлення транзиту газу свідчать дані угорського оператора Газотранспортної системи FGSZ.
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Транзит газу в Угорщину через Україну відновили
Потік газу через прикордонний пункт "Берегово", за інформацією станом на 23:30 3 жовтня, становив понад 200 тисяч кубометрів за годину.
Протягом дня прокачування ресурсу цим маршрутом не було.
Нагадаємо, з 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Сталося це після підписання угоди між російською компанією та Будапештом.
Угода Росії та Угорщини: коротко
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України. Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.
- Міністерство закордонних справ України назвало угоду політичним та економічно необґрунтованим рішенням, яке ухвалили на догоду Кремлю.
- У відповідь Будапешт розкритикував звинувачення України. Глава закордонного відомства Угорщини Петер Сійярто звинуватив Київ у втручанні в їхні внутрішні справи..