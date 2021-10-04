Навіть після угоди з "Газпромом": транзит газу в Угорщину через Україну відновили

Транзит газу до Угорщини через Україну відновили 3 жовтня. Раніше російський "Газпром" після угоди з Будапештом зупинив перекачування ресурсу українською територію.

Про відновлення транзиту газу свідчать дані угорського оператора Газотранспортної системи FGSZ.

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Транзит газу в Угорщину через Україну відновили

Потік газу через прикордонний пункт "Берегово", за інформацією станом на 23:30 3 жовтня, становив понад 200 тисяч кубометрів за годину.

Протягом дня прокачування ресурсу цим маршрутом не було.

Нагадаємо, з 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Сталося це після підписання угоди між російською компанією та Будапештом.

Угода Росії та Угорщини: коротко