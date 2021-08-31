Навіть неповний запуск "Північного потоку-2" втричі скоротить транзит Україною, – міністр
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
У випадку запуску російського газопроводу "Північний потік-2" наполовину, транзит газу через Україну скоротиться втричі. Він становитеме орієнтовно 18 мільярдів кубічних метрів.
Причому торік Оператор ГТС транспортував через Україну 55,8 мільярда кубометрів газу. Про нинішню ситуацію розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
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Якщо "Північний потік-2" запустять наполовину, транзит газу скоротиться втричі
Галущенко запевнив, що Росія "використовуватиме газ не як товар, а як політичний інструмент". Він також запевнив, що наразі монополія "Газпрому" очевидна. Це створює проблему з точки зору можливої втрати транзиту.
Міністр запевнив, що це проблема не тільки для України, а й для Європи. Також він згадав й про ситуацію зі зростанням цін на газ.
При транзиті 15 мільярдів кубометрів, Україна не зможе утримувати ГТС, – Галущенко
Міністр запевнив: "Якщо залишається 15 мільярдів кубометрів, то абсолютно очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".
Якщо використовуватиметься наполовину ("Північний потік-2" – 24 канал), то можемо говорити про 18 мільярдів кубометрів. Це критично мало,
– пояснив міністр.
Він також додав, що має розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови експлуатації "Північного потоку-2" на 100%.
Останні новини щодо російського газопроводу "Північний потік-2"
- 25 серпня німецький суд вирішив, що "Північний потік-2" має стати незалежним від російського "Газпрому" та відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.
- 27 серпня "Нафтогаз" пояснив зростання цін на газ маніпуляціями російського "Газпрому". Директор із інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський заявив, що "Газпром" створив штучний дефіцит поставок блакитного палива – аби тиснути на Євросоюз щодо запуску газопроводу "Північний потік-2".
- 28 серпня стало відомо, що"Газпром" перестав продавати газ на 2022 рік на своїй електронній торговій платформі. Це сталося після програного в Німеччині суду щодо "Північного потоку-2".