Навіть неповний запуск "Північного потоку-2" втричі скоротить транзит Україною, – міністр

У випадку запуску російського газопроводу "Північний потік-2" наполовину, транзит газу через Україну скоротиться втричі. Він становитеме орієнтовно 18 мільярдів кубічних метрів.

Причому торік Оператор ГТС транспортував через Україну 55,8 мільярда кубометрів газу. Про нинішню ситуацію розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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Якщо "Північний потік-2" запустять наполовину, транзит газу скоротиться втричі

Галущенко запевнив, що Росія "використовуватиме газ не як товар, а як політичний інструмент". Він також запевнив, що наразі монополія "Газпрому" очевидна. Це створює проблему з точки зору можливої втрати транзиту.

Міністр запевнив, що це проблема не тільки для України, а й для Європи. Також він згадав й про ситуацію зі зростанням цін на газ.

При транзиті 15 мільярдів кубометрів, Україна не зможе утримувати ГТС, – Галущенко

Міністр запевнив: "Якщо залишається 15 мільярдів кубометрів, то абсолютно очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".

Якщо використовуватиметься наполовину ("Північний потік-2" – 24 канал), то можемо говорити про 18 мільярдів кубометрів. Це критично мало,

– пояснив міністр.

Він також додав, що має розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови експлуатації "Північного потоку-2" на 100%.

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