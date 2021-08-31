Причому торік Оператор ГТС транспортував через Україну 55,8 мільярда кубометрів газу. Про нинішню ситуацію розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
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Якщо "Північний потік-2" запустять наполовину, транзит газу скоротиться втричі
Галущенко запевнив, що Росія "використовуватиме газ не як товар, а як політичний інструмент". Він також запевнив, що наразі монополія "Газпрому" очевидна. Це створює проблему з точки зору можливої втрати транзиту.
Міністр запевнив, що це проблема не тільки для України, а й для Європи. Також він згадав й про ситуацію зі зростанням цін на газ.
При транзиті 15 мільярдів кубометрів, Україна не зможе утримувати ГТС, – Галущенко
Міністр запевнив: "Якщо залишається 15 мільярдів кубометрів, то абсолютно очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".
Якщо використовуватиметься наполовину ("Північний потік-2" – 24 канал), то можемо говорити про 18 мільярдів кубометрів. Це критично мало,
– пояснив міністр.
Він також додав, що має розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови експлуатації "Північного потоку-2" на 100%.
Останні новини щодо російського газопроводу "Північний потік-2"
- 25 серпня німецький суд вирішив, що "Північний потік-2" має стати незалежним від російського "Газпрому" та відповідати нормам газової директиви Євросоюзу.
- 27 серпня "Нафтогаз" пояснив зростання цін на газ маніпуляціями російського "Газпрому". Директор із інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський заявив, що "Газпром" створив штучний дефіцит поставок блакитного палива – аби тиснути на Євросоюз щодо запуску газопроводу "Північний потік-2".
- 28 серпня стало відомо, що"Газпром" перестав продавати газ на 2022 рік на своїй електронній торговій платформі. Це сталося після програного в Німеччині суду щодо "Північного потоку-2".