Причому торік Оператор ГТС транспортував через Україну 55,8 мільярда кубометрів газу. Про нинішню ситуацію розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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Якщо "Північний потік-2" запустять наполовину, транзит газу скоротиться втричі

Галущенко запевнив, що Росія "використовуватиме газ не як товар, а як політичний інструмент". Він також запевнив, що наразі монополія "Газпрому" очевидна. Це створює проблему з точки зору можливої втрати транзиту.

Міністр запевнив, що це проблема не тільки для України, а й для Європи. Також він згадав й про ситуацію зі зростанням цін на газ.

При транзиті 15 мільярдів кубометрів, Україна не зможе утримувати ГТС, – Галущенко

Міністр запевнив: "Якщо залишається 15 мільярдів кубометрів, то абсолютно очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".

Якщо використовуватиметься наполовину ("Північний потік-2" – 24 канал), то можемо говорити про 18 мільярдів кубометрів. Це критично мало,

– пояснив міністр.

Він також додав, що має розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови експлуатації "Північного потоку-2" на 100%.

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