Натяків на краще життя не видно: економічні підсумки 2021 року в Україні

Українська фінансова система у 2021 році спробувала оговтатись від наслідків коронакризи: локдаунів, скорочень робочих місць, здорожчання споживчих цін тощо. Втім, натяків на принципово краще життя поки що не видно.

Експерт з Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський підкреслив, що за економічною динамікою цей рік був схожий на докоронавірусні часи. Спостерігалось повільне зростання.

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На його думку, те що стосується власне того, як Україна пройшла пандемію, вона пройшла її непогано, зважаючи на те, що в нас не було можливості друкувати гроші і роздавати їх всім.

З іншого боку ми вийшли в такій кращій формі з пандемії. Тому що фактично ті країни, які роздавали гроші, вони вийшли, як людина, яка пролежала рік на дивані і вирішила, що тепер я займусь спортом, пробігла коло по стадіону, зрозуміла, що це важко і повернулась лежати на дивані. Гліб Вишлінський Експерт з Центру економічної стратегії

Співпраця з міжнародними фінансовими установами також активно продовжилась. У 2021 році Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярда доларів без будь-яких додаткових зобов'язань. Це стало хорошим стимулом для вітчизняної економіки. Крім того, українська влада дала міжнародним партнерам важливу обіцянку реформувати судову систему.

Судова реформа в Україні

Перезавантаження Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів дозволить очистити систему від недоброчесних суддів. Це, своєю чергою, зменшить ризики для іноземних інвесторів. Що, в кінці, позитивно вплине на нашу економіку.

Втім, як зазначив Гліб Вишлінський, хороша ініціатива може саботуватись. Наприклад, як ми це бачили із обранням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Такий розвиток подій негативно вплине на стосунки з іноземними партнерами.

Зобов'язання, які є перед МВФ, зафіксовані в документі, який приймає МВФ, міжнародна організація, в якої членами є члени ради директорів, зокрема, голос мають країни G8. Відповідно, не можна покладатись, наприклад, на США, Великобританію чи ЄС в тому, щоб захищати Україну від пресингу з боку Москви і не виконувати зобов'язання, які взяли перед міжнародною організацією,

– додав він.

Експерти відзначають низку інших позитивних елементів в економіці. Наприклад, рівень експорту у 2021 році перевищив рівень продажу за кордон за попередні роки. Ми також маємо рекордний врожай в рослинництві, зернових та соняшнику — близько 100 мільйонів тонн.

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Чи стали українці багатшими

Втім, самі українці надто багатшими не стали. Хоч і зріс рівень їх заробітної платні, але все одно спостерігаються негативні тенденції у споживчій економіці. Наприклад, українці захопились життям у борг – на чужі гроші.

Протягом 2021 року українці взяли мікрокредитів на колосальну суму у понад 50 мільярдів гривень, що свідчить про те, що населенню не вистачає коштів на життя і задоволення своїх базових потреб. Відповідно, внаслідок цих факторів, на 17% зросла заборгованість по оплаті комунальних послуг,

– пояснила економістка Юлія Корнєєва.

Загалом стан української економіки не сильно відрізняється від світових тенденцій. Адже в інших країнах світу зростання економіки уповільнилось. Також залишаються ризики фінансових втрат через різні мутації коронавірусу.

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Що нас відрізняє від інших, це додаткове скупчення кількох сотень тисяч російських військ на зовнішніх межах. Небезпека чергового військового вторгнення викликає занепокоєння у приватних інвесторів і гальмування економічного поступу. Звісно, не всі наважаться вкладати свої кошти в країну за таких ризиків.