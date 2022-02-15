Нацкомісія повторно запровадила обмеження на ринку електроенергії

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, повторно встановила мінімальне цінове обмеження. Його запровадили на внутрішньодобовому ринку електроенергії на рівні 110% від ціни на ринку "на добу наперед".

Чому обмеження запровадили повторно

Відповідне рішення схвалили на засіданні комісії 14 лютого. Голова регулятора Валерій Тарасюк зазначив, що повторно вводити обмеження довелося через рішення Окружного адміністративного суду Києва.

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ОАСК скасував застосовані на внутрішньодобовому ринку (ВДР) прайс-кепи. Тому комісія визнала попередні постанови нечинними.

Натомість регулятор увів обмеження мінімальної ціни на ВДР у розмірі 110% від ціни електроенергії на РДН. Плата за негативні небаланси становитиме 102% від мінімального прайс-кепу на РДН.

Комісія також знову ввела мінімальний прайс-кеп на РДН на рівні 987,5 гривні за 1 мегават-годину для торгової зони "ОЕС України". Обмеження діятимуть до 28 лютого.

Що цьому передувало

Наприкінці січня – на початку лютого 2022 року спостерігалося перетікання обсягів електроенергії між сегментами ринку, а також значне коливання цін. В окремі періоди обсяги продажу на ВДР зрівнювались з обсягами продажу на РДН. А це суперечить концепції функціонування ринку.

Нацкомісія підозрює змову у поведінці учасників ринку електроенергії на його короткострокових сегментах. Тому регулятор планує залучити Антимонопольний комітет до вивчення ситуації. Водночас НАЕК "Енергоатом" та група ДТЕК із висновками регулятора та звинуваченнями не погоджуються.