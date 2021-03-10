Нацкомісія оштрафувала Енергоатом і ДТЕК майже на 2 мільйони гривень

Джерело:НКРЕКП
Регулятор оштрафував НАЕК "Енергоатом" та теплові електростанції компанії ДТЕК на понад 1,8 мільйона гривень. Причина – порушення у поставках електроенергії та забезпеченні належного рівня запасів вугілля.
Таке рішення ухвалили на засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, 10 березня.
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Такі кричущі порушення, що призвели до ситуації, коли вся країна опинилась під ризиком відключення від електропостачання, заслуговують на найсуворіші штрафні санкції,
– зазначили у регуляторі.
Нагадаємо, в середині січня 2021 року системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризики віялових відключень електроенергії. Причиною став брак вугілля на складах ТЕС.