Регулятор оштрафував НАЕК "Енергоатом" та теплові електростанції компанії ДТЕК на понад 1,8 мільйона гривень. Причина – порушення у поставках електроенергії та забезпеченні належного рівня запасів вугілля.

Таке рішення ухвалили на засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, 10 березня.

Раніше НАБУ провело обшуки в "Енергоатомі": причина

Що відомо про штрафи на їхню суму

компанію "Енергоатом" оштрафували за недопоставку електроенергії для потреб населення . Комісія планувала штраф у розмірі 1,7 мільйона гривень. Однак через поганий фінансовий стан компанії регулятор знизив його у 10 разів – до 170 тисяч гривень.

оштрафували . Комісія планувала штраф у розмірі 1,7 мільйона гривень. Однак через поганий фінансовий стан компанії регулятор знизив його у 10 разів – до ТЕС компанії ДТЕК за відсутність забезпечення належного рівня запасів вугілля оштрафували на 1,7 мільйона гривень.

Такі кричущі порушення, що призвели до ситуації, коли вся країна опинилась під ризиком відключення від електропостачання, заслуговують на найсуворіші штрафні санкції,

– зазначили у регуляторі.

Нагадаємо, в середині січня 2021 року системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про ризики віялових відключень електроенергії. Причиною став брак вугілля на складах ТЕС.