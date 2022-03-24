Можлива націоналізація "дочки" "Газпрому"

Також у Bloomberg зазначили що британські платники податків можуть зіткнутися з витратами в мільярди фунтів стерлінгів, якщо уряд в кінцевому підсумку націоналізує підрозділ ПАТ "Газпром", який постачає приблизно п’яту частину комерційного газу в країну.

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Нагадаємо! Про тимчасову націоналізацію компанії Gazprom Energy урядом Великої Британії стало відомо 21 березня 2021 року.

Чому хочуть націоналізували "дочку" російського "Газпрому"

Компанія Gazprom Energy, котра є "дочкою" російського "Газпрому" постачає на ринок Великої Британії приблизно п'яту частину газу, забезпечуючи ним дві третини великих споживачів, включаючи виробників паперу, сталі та добрив.

У зв'язку з перспективою припинення її діяльності споживачі звернулись до адміністрації прем’єр-міністра Бориса Джонсона з проханням скласти плани надзвичайних ситуацій.

Зі слів джерел Bloomberg, у разі націоналізації компанії, уряду Великої Британії, можливо, доведеться запровадити в Gazprom Energy спеціальний режим управління, що змусить його купувати газ та електроенергію для клієнтів за поточними високими цінами, оскільки хеджування підрозділу належить його материнській компанії та не буде передано.

Одне з ключових питань полягає в тому, що хеджування передається або дотримується для того, щоб підприємства, які підтримують ланцюжок поставок до Британії, не зазнавали сильного цінового шоку,

– розповів голова Групи енергоємних користувачів Річард Ліз.

Що кажуть у Gazprom Energy

Компанія Gazprom Energy заявила, що не знає про будь-які рішення щодо передачі її під контроль уряду, і що через свою материнську компанію вона може "забезпечити весь газ та електроенергію, необхідні для потреб своїх клієнтів на договірних умовах".