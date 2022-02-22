У Нацбанку запевнили, що банківська система України працює у штатному режимі

Попри тривожну ситуацію в Україні банківська система працює у штатному режимі. Нацбанк постійно враховує ризики ескалації війни.

Яка ситуація у банківській сфері України

Волатильність депозитів є помірною та контрольованою. Вона частково зумовлена реакцією на інформаційний тиск, однак не має жодних панічних ознак, адже стосується переважно поточних рахунків.

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Водночас обсяг строкових депозитів з початку року був значно стабільнішим.

Банки мають належний запас міцності та достатньо ресурсів, зокрема високоліквідних, аби покрити навіть суттєві відпливи в разі їх настання,

– запевнили у Нацбанку.

З 2014 році Нацбанк постійно враховує ризик повномасштабної війни, тому має чіткий план реагування. Все для того, що забезпечити надійне і стабільне функціонування банківської системи та зберегти вклади українців в особливий період.

Чого стосуються напрацювання НБУ у разі війни:

забезпечення стабільного функціонування банків і системи електронних платежів,

задоволення потреб клієнтів у готівці,

надійного захисту вкладів українців.

Особливу увагу регулятор приділяє посиленню стійкості банківської системи до кібератак, а також захисту банківської інфраструктури від шахрайських дій у кіберпросторі.

Якщо ситуативні чинники посилюватимуть загрозу для стабільності грошової одиниці України, то Нацбанк оперативно застосує комплекс монетарних інструментів.

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