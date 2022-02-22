Яка ситуація у банківській сфері України
Волатильність депозитів є помірною та контрольованою. Вона частково зумовлена реакцією на інформаційний тиск, однак не має жодних панічних ознак, адже стосується переважно поточних рахунків.
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Водночас обсяг строкових депозитів з початку року був значно стабільнішим.
Банки мають належний запас міцності та достатньо ресурсів, зокрема високоліквідних, аби покрити навіть суттєві відпливи в разі їх настання,
– запевнили у Нацбанку.
З 2014 році Нацбанк постійно враховує ризик повномасштабної війни, тому має чіткий план реагування. Все для того, що забезпечити надійне і стабільне функціонування банківської системи та зберегти вклади українців в особливий період.
Чого стосуються напрацювання НБУ у разі війни:
- забезпечення стабільного функціонування банків і системи електронних платежів,
- задоволення потреб клієнтів у готівці,
- надійного захисту вкладів українців.
Особливу увагу регулятор приділяє посиленню стійкості банківської системи до кібератак, а також захисту банківської інфраструктури від шахрайських дій у кіберпросторі.
Якщо ситуативні чинники посилюватимуть загрозу для стабільності грошової одиниці України, то Нацбанк оперативно застосує комплекс монетарних інструментів.
Загроза на Донбасі
- Володимир Путін 21 лютого визнав своїх найманців на Донбасі. Росія офіційно ввела свої війська на тимчасово окуповану територію Східної України.
- Київ вважає такі дії агресора порушенням територіальної цілісності нашої держави. Рада нацбезпеки та оборони тепер працює у режимі 24 на 7.
- США, Велика Британія, Японія, Польща, Франція та ще низка країн пообіцяли ввести проти Росії санкції.
- Німеччина вже зупинила сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
- МЗС України звернулося до Володимира Зеленського з ініціативною розірвати дипломатичні відносини з Кремлем.
До теми дивіться відеозвернення Зеленського після цинічного указу Путіна: