Про найжорсткіший удар по банківській системі України розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова. Також вона припустила, що буде далі.

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Запас міцності у нас є

За словами Рожкової, наша банківська система має великий запас міцності. Але вона попереджає, що на втрати капіталу ще варто очікувати.

Лише за 4 місяці 2022 року банківська система сформувала майже 33 мільярди гривень резервів. Це все тому, що є втрати кредитів, які будуть зростати. Причина в тому, що втрачає бізнес.

Гроші – це кров економіки, коли банківська система має багато цієї "крові" і готова виступати донором для економіки, то все буде добре,

– каже Рожкова.

За її словами, банківська система – це частина економіки, вона фактично обслуговує її. Тому наскільки працює економіка, настільки працює банківська система. Звичайно, що ще нас чекають втрати активів, застав, але головне, що вона лишається дуже ліквідною.

Основне зі слів Рожкової

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова також розповідала, що в Україні у час повномасштабної війни витрати значно більші, ніж були до 24 лютого. Тому це не могло не вплинути на бюджет. Коли доходів менше ніж видатків, виникає дефіцит бюджету. Його можна профінансувати через запозичення. Великий обсяг видатків з бюджету іде на оборону, для підтримання громадського порядку, на соціальні виплати, підтримку людей, які вимушені були переїхати в інші регіони, людям, які повністю або частково втратили роботу.

Ще одна важлива складова для країни та економіки – валовий внутрішній продукт. На жаль, в Україні за 2022 рік він впаде. Зокрема, величина падіння залежить від того, скільки триватиме війна. Нацбанк оцінює так, що цьогоріч ми втратимо щонайменше третину ВВП. Знову ж таки ця цифра залежить від тривалості війни та від того, які території вона охопить.

За словами Рожкової, також в українців потрохи відновився попит на товари. Це означає, що є певне пожвавлення економіки. Вона поступово навіть адаптується до війни. Звичайно, що в перші місяці люди купували тільки товари, які найбільш необхідні. Натомість зараз відновлюється попит на промислові товари, одяг та послуги. За словами чиновниці, попит на імпортовані речі теж зростає, особливо на товари довгострокового використання: пральні машини, автомобілі й інше.

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