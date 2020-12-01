Курс гривні на міжбанківському валютному ринку знецінився на 0,5%. Девальвація відбувалася через переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією з боку клієнтів банків.

Мовиться про переважання в середньому на 35 мільйонів за день, яке частково закривали за рахунок валютної позиції банків. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

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Експерт повідомив, що Національний банк України третій тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку. Причиною відповідної ситуації були умови помірного тиску на обмінний курс гривні, зазначив Данилишин.

На готівковому валютному ринку у другій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю,

– розповів голова Ради НБУ.

Переважання купівлі над продажем

Також експерт зауважив, що в цілому за результатами листопада – купівля населенням іноземної валюти вперше з початку 2020 року переважала її продаж.

Чистий продаж готівкової іноземної валюти банками становив приблизно 135 мільйонів доларів, зауважив Богдан Данилишин. За його словами, позитивне сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку 2020 року становить майже 750 мільйонів доларів.

Довідка. Згідно з інформацією Нацбанку, станом на 1 грудня 2020 року, 1 долар коштує 28 гривень 50 копійок, що на 3 копійки більше, ніж 30 листопада. Водночас євро оцінили у 34 гривні 15 копійок, що на 19 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.