Нацбанк збереже гнучкий курс гривні до долара найближчим часом

Станом на 2022 рік НБУ збереже гнучкий курс гривні до долара. Окрім того, ухвалили рішення не таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Пресслужба Національного банку України повідомила про ухвалення Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік, а також – середньострокової перспективи.

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НБУ бажає мінімізувати використання валютних інтервенцій. Таке рішення ухвалили, враховуючи необхідність розвитку валютного ринку,

Окрім того, центробанк повідомив, що продовжуватиме валютну лібералізацію. Її кінцева мета – перехід до вільного руху капіталу.

Це полегшить ведення бізнесу в країні та поліпшить її інвестиційний клімат, що є важливою передумовою для стійкого економічного зростання,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба також наголосила, що Основні засади надішлють до Верховної Ради України для ознайомлення.

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