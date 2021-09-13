Пресслужба Національного банку України повідомила про ухвалення Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік, а також – середньострокової перспективи.
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НБУ бажає мінімізувати використання валютних інтервенцій. Таке рішення ухвалили, враховуючи необхідність розвитку валютного ринку,
Окрім того, центробанк повідомив, що продовжуватиме валютну лібералізацію. Її кінцева мета – перехід до вільного руху капіталу.
Це полегшить ведення бізнесу в країні та поліпшить її інвестиційний клімат, що є важливою передумовою для стійкого економічного зростання,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба також наголосила, що Основні засади надішлють до Верховної Ради України для ознайомлення.
Міжнародні резерви України досягли максимумів
- Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин повідомив, що міжнародні резерви досягли максимумів за останні 9 років.
- Усе завдяки грошам від МВФ. Їх Україна отримала у вигляді спеціальних прав запозичення.
- Станом на серпень міжнародні резерви становили 31,5 мільярда доларів.