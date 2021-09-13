Пресслужба Національного банку України повідомила про ухвалення Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік, а також – середньострокової перспективи.

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НБУ бажає мінімізувати використання валютних інтервенцій. Таке рішення ухвалили, враховуючи необхідність розвитку валютного ринку,

Окрім того, центробанк повідомив, що продовжуватиме валютну лібералізацію. Її кінцева мета – перехід до вільного руху капіталу.

Це полегшить ведення бізнесу в країні та поліпшить її інвестиційний клімат, що є важливою передумовою для стійкого економічного зростання,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба також наголосила, що Основні засади надішлють до Верховної Ради України для ознайомлення.

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