Нацбанк залишив облікову ставку на рекордному мінімумі
Нацбанк вирішив залишити облікову ставку на рівні 6% з 22 січня 2021 року. Цей показник – найнижчий в історії України.
Облікову ставку попередній раз знизили у червні
Про відповідне рішення повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, інформує 24 канал. Знизили облікову ставку до 6% ще в червні 2020 року.
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Влітку рішення чергового зниження облікової ставки пояснили підтримкою економіки за умови поступового згортання карантину в Україні.
Як змінювалась облікова ставка в Україні у 2020 році
- 31 січня – зниження до 11%,
- 13 березня – до 10%,
- 24 квітня – до 8%.
- 12 червня – до 6%.
Зазначимо, що саме від облікової ставки залежать відсотки на кредити і депозити, а також іпотеку. Впливає вона і на рівень інфляції та курс гривні.
Що таке облікова ставка?Облікова ставка – монетарний інструмент, за допомогою якого встановлюють для банків та фінустанов орієнтир щодо вартості залучених коштів. Рівень облікової ставки встановлює Національний банк України.
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