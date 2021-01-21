Нацбанк вирішив залишити облікову ставку на рівні 6% з 22 січня 2021 року. Цей показник – найнижчий в історії України.

Облікову ставку попередній раз знизили у червні

Про відповідне рішення повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, інформує 24 канал. Знизили облікову ставку до 6% ще в червні 2020 року.

Читайте також Нацбанк змінив правила обміну валюти: що нового

Влітку рішення чергового зниження облікової ставки пояснили підтримкою економіки за умови поступового згортання карантину в Україні.

Як змінювалась облікова ставка в Україні у 2020 році

31 січня – зниження до 11%,

13 березня – до 10%,

24 квітня – до 8%.

12 червня – до 6%.

Зазначимо, що саме від облікової ставки залежать відсотки на кредити і депозити, а також іпотеку. Впливає вона і на рівень інфляції та курс гривні.