Нацбанк введе у обіг пам'ятну монету "Рік Тигра"

Національний банк 9 грудня вводить в обіг пам'ятну монету "Рік Тигра". Її номінал становитиме 5 гривень.

Пам'ятних монет випустять 20 тисяч

Монету присвятили одній із тварин дванадцятирічного східного календаря. Її випустять тиражем у 20 тисяч штук.

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На аверсі монети розмістили:

угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом "Україна",

на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря,

у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра – символ року,

під стрілкою – "2022",

унизу ліворуч напис півколом "5 гривень",

на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок та логотип Банкнотно-монетного двору.



Аверс пам'ятної монети / Фото НБУ

На реверсі монети зображені:

стилізований символ східного календаря 2022 року – тигр,

по колу його оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.



Реверс монети "Рік Тигра" / Фото НБУ

Останні пам'ятні монети від НБУ

З 1 грудня в обіг ввели пам'ятні монети, присвячені львівському Гарнізонному храму. Загалом випустили 35 тисяч монет у честь 10 років з дня відновлення діяльності храму. Їх виготовили з нейзильберу. Вага чистого дорогоцінного металу становить 16,5 грама, а діаметр – 35 міліметрів.

11 листопада в обігу з'явилися монети "Десантно-штурмові війська Збройних сил України". Їх випустили 1 мільйон штук зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

У 2010 році НБУ також випускав пам'ятну монету "Рік Тигра". Тоді монет номіналом 5 гривень також було 20 тисяч. Ціна однієї становила 298 гривень, а станом на 2020 рік – 610 гривень.