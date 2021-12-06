Пам'ятник монет випустять 20 тисяч
Монету присвятили одній із тварин дванадцятирічного східного календаря. Її випустять тиражем у 20 тисяч штук.
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На аверсі монети розмістили:
- угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом "Україна",
- на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря,
- у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра – символ року,
- під стрілкою – "2022",
- унизу ліворуч напис півколом "5 гривень",
- на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок та логотип Банкнотно-монетного двору.
Аверс пам'ятної монети / Фото НБУ
На реверсі монети зображені:
- стилізований символ східного календаря 2022 року – тигр,
- по колу його оточують стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.
Реверс монети "Рік Тигра" / Фото НБУ
Останні пам'ятні монети від НБУ
- З 1 грудня в обіг ввели пам'ятні монети, присвячені львівському Гарнізонному храму. Загалом випустили 35 тисяч монет у честь 10 років з дня відновлення діяльності храму. Їх виготовили з нейзильберу. Вага чистого дорогоцінного металу становить 16,5 грама, а діаметр – 35 міліметрів.
- 11 листопада в обігу з'явилися монети "Десантно-штурмові війська Збройних сил України". Їх випустили 1 мільйон штук зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.