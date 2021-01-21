Місія Європейського департаменту МВФ з 11 січня розпочала роботу щодо першого перегляду програми для України в форматі stand-by. У Нацбанку відреагували на шанси перегляду програми.

Що заявили у НБУ

Наразі спостерігають прогрес у розгляді відповідного питання. Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко, пише "Інтерфакс-Україна".

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Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори наразі йдуть, прогрес, безумовно, є,

– сказав Шевченко.

Зауважимо, місія Міжнародного валютного фонду працювала впродовж 21 – 23 грудня 2020 року. Згодом вона пішла на канікули через зимові свята.

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