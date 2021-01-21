Нацбанк високо оцінює шанси першого перегляду місією МВФ програми stand-by
Місія Європейського департаменту МВФ з 11 січня розпочала роботу щодо першого перегляду програми для України в форматі stand-by. У Нацбанку відреагували на шанси перегляду програми.
Що заявили у НБУ
Наразі спостерігають прогрес у розгляді відповідного питання. Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко, пише "Інтерфакс-Україна".
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Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори наразі йдуть, прогрес, безумовно, є,
– сказав Шевченко.
Зауважимо, місія Міжнародного валютного фонду працювала впродовж 21 – 23 грудня 2020 року. Згодом вона пішла на канікули через зимові свята.
Головне про програму МВФ для України
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України. Її сума становить близько 5 мільярдів доларів.
- Транш у розмірі 2,1 мільярда доларів виділили одразу.
- Далі запланували 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року.
- Однак графік перегляду порушили і програму фактично поставили "на паузу".
- Місія відновила свою роботу 21 грудня минулого року.
- За прогнозами аналітиків Bank of America, МВФ може відправити Україні наступний транш вже в першому кварталі 2021 року.
- Втім, існує ймовірність, що Фонд відтермінує транш через рішення уряду про встановлення граничної ціни на газ.
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