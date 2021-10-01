Нацбанк випустить пам'ятну монету "Іван Піддубний": як вона виглядатиме

1 жовтня 2021 , 13:48
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Джерело:

Національний банк України

Національний банк з 5 жовтня введе в обіг пам'ятну монету "Іван Піддубний" на честь знаменитого українського борця. Її номінал буде 2 гривні.

Що відомо про пам'ятну монету

Монета буде виготовлена з нейзильберу. На аверсі монет зверху буде розміщено логотип Банкнотно-монетного двору. 

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Також на монеті навколо зображення земної кулі в центрі будуть написи "Український богатир" та "Чемпіон чемпіонів". З її боків — стилізовані сцени боротьби, номінал монети, напис "Україна", а збоку зазначено рік карбування – 2021.

Відповідно до опису, на реверсі розміщено портрет Івана Піддубного, роки життя спортсмена – 1871 – 1949, та напис "Український богатир".

Як виглядатиме пам'ятна монета "Іван Піддубний" / Скриншот з сайту НБУ

Що відомо про Івана Піддубного

Іван Піддубний народився в Полтавській губернії Російської імперії, був багаторазовим чемпіоном світу з класичної (греко-римської боротьби) у суперважкій вазі. 8 жовтня 2021 року спливає 150 років від дня його народження.
Автор: Дар'я Вереньова