Що відомо про пам'ятну монету

Монета буде виготовлена з нейзильберу. На аверсі монет зверху буде розміщено логотип Банкнотно-монетного двору.

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Також на монеті навколо зображення земної кулі в центрі будуть написи "Український богатир" та "Чемпіон чемпіонів". З її боків — стилізовані сцени боротьби, номінал монети, напис "Україна", а збоку зазначено рік карбування – 2021.

Відповідно до опису, на реверсі розміщено портрет Івана Піддубного, роки життя спортсмена – 1871 – 1949, та напис "Український богатир".

Як виглядатиме пам'ятна монета "Іван Піддубний" / Скриншот з сайту НБУ