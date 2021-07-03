Нацбанк відреагував на численні звільнення працівників
Джерело:"Радіо Свобода"
У Національному банку відреагували на масові звільнення працівників і керівників департаментів. У регуляторі зазначили, що ці рішення про відставки є особистим вільним вибором.
Водночас НБУ відкидає публічні звинувачення у централізації управлінських процесів. Про це повідомили в Нацбанку України у відповідь на запит "Радіо Свобода".
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Колегіальний підхід до ухвалення рішень передбачає періодичні професійні дискусії, вміння коригувати свою позицію, якщо в результаті спільної оцінки перевагу здобуває альтернативне рішення,
– зазначили у регуляторі.
У Національному банку додали, що в НБУ забезпечені можливості для досягнення порозуміння між сторонами, у яких можуть бути різні погляди на одну ситуацію.
У Нацбанку підсумували: "Проте, порозуміння досягається за умови аргументованого діалогу та взаємного бажання знайти вирішення проблеми, а не використати її для публічних звинувачень".
Звільнення очільників департаментів НБУ
Протягом останніх кількох днів про звільнення зі своїх посад повідомили 3 керівники департаментів НБУ.
- директор департаменту ліцензування Олександр Бевз;
- очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.
- керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський.
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