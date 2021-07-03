Водночас НБУ відкидає публічні звинувачення у централізації управлінських процесів. Про це повідомили в Нацбанку України у відповідь на запит "Радіо Свобода".

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Колегіальний підхід до ухвалення рішень передбачає періодичні професійні дискусії, вміння коригувати свою позицію, якщо в результаті спільної оцінки перевагу здобуває альтернативне рішення,

– зазначили у регуляторі.

У Національному банку додали, що в НБУ забезпечені можливості для досягнення порозуміння між сторонами, у яких можуть бути різні погляди на одну ситуацію.

У Нацбанку підсумували: "Проте, порозуміння досягається за умови аргументованого діалогу та взаємного бажання знайти вирішення проблеми, а не використати її для публічних звинувачень".

Звільнення очільників департаментів НБУ

Протягом останніх кількох днів про звільнення зі своїх посад повідомили 3 керівники департаментів НБУ.

директор департаменту ліцензування Олександр Бевз;

очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський.

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