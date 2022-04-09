Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Він пояснив, що цей курс планують зафіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

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Після перемоги України у війні, поступово повертатимемось до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, як завив Ніколайчук. В Україні поступово зніматимуть адмінобмеження та скорочуватимуть свою участь на ринку.

Цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь,

– наголосив Ніколайчук.

Нагадаємо, що Національний банк України 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни, зафіксував курс гривні на рівні 29,25 гривні за долар. Крім того, в Україні обмежили зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

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