Нацбанк різко скоротив продаж валюти з резервів

Національний банк за 4 – 8 березня різко скоротив продаж валюти з резервів. Він продав на міжбанківському валютному ринку 222,45 мільйона доларів і 90,39 мільйона євро.

При цьому банку купив 11,50 мільйонів доларів. Також він придбав 5,50 мільйона євро.

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Водночас з початку року НБУ купив на міжбанку 1778,8 мільйона доларів і 80,17 мільйона євро. При цьому продав 4501,94 мільйона доларів і 1082,65 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 2723,14 мільйона доларів і 1002,48 мільйона євро.

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