На торги виставили монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок. Пропоновані монети псують спеціально.

Важливо Нові гроші: які банкноти вийдуть з обігу і що їх замінить

У Нацбанку зазначили, що через вилучення з обігу монет дрібних номіналів за 2020 – 2021 роки накопичилося чимало брухту. Більшість зношених монет, які вилучили рішенням НБУ, утилізують.

Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт – відчужується під час аукціонів,

– розповіли в НБУ.

Там пояснили, що зіпсовані монети переважно викуповують заради металу, з якого були виготовлені гроші. Згодом його перетоплюють.

Зверніть увагу! Аукціон відбудеться 30 червня 2021 року з 9:00 до 18:00 в електронному форматі на майданчику zakupki.prom.ua.



НБУ продасть зіпсовані монети / Фото Нацбанку