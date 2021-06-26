На торги виставили монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок. Пропоновані монети псують спеціально.
Важливо Нові гроші: які банкноти вийдуть з обігу і що їх замінить
У Нацбанку зазначили, що через вилучення з обігу монет дрібних номіналів за 2020 – 2021 роки накопичилося чимало брухту. Більшість зношених монет, які вилучили рішенням НБУ, утилізують.
Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт – відчужується під час аукціонів,
– розповіли в НБУ.
Там пояснили, що зіпсовані монети переважно викуповують заради металу, з якого були виготовлені гроші. Згодом його перетоплюють.
НБУ продасть зіпсовані монети / Фото Нацбанку