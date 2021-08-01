Нацбанк пояснив, чому гривня почала зміцнюватися
1 серпня 2021 , 11:42Читать новость на русском
Джерело:Нацбанк
У липні зафіксували значну пропозицію готівкової іноземної валюти. Також банки продавали валюту з позиції. Через це на валютному ринку переважав ревальваційний тиск.
Так пояснили зміцнення гривні у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ. Як відомо, обмінний курс гривні до долара зміцнився на 1,1%.
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"У липні на валютному ринку переважав ревальваційний тиск, зумовлений значною пропозицією готівкової іноземної валюти та продажем банками валюти з позиції", – зазначили в огляді.
Гривня зміцнюється: коротко
- Станом 30 липня Нацбанк встановив курс на рівні 26,88 гривні за долар.
- Водночас, за даними "РБК-Україна", на зміцнення гривні вплинув продаж аграріями валюти від експорту зерна. Таку причину назвали фінансові аналітики. Також назвали підвищення облікової ставки НБУ.
- Глава інвестиційної компанії "Універ" Тарас Козак запевнив, що найближчим часом курс долара США коливатиметься в діапазоні 26,5 – 27,5 гривні за долар.