Нацбанк пояснив, чому гривня почала зміцнюватися

У липні зафіксували значну пропозицію готівкової іноземної валюти. Також банки продавали валюту з позиції. Через це на валютному ринку переважав ревальваційний тиск.

Так пояснили зміцнення гривні у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ. Як відомо, обмінний курс гривні до долара зміцнився на 1,1%.

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"У липні на валютному ринку переважав ревальваційний тиск, зумовлений значною пропозицією готівкової іноземної валюти та продажем банками валюти з позиції", – зазначили в огляді.

Гривня зміцнюється: коротко