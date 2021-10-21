Обсяг міжнародних резервів України

Регулятор очікує, що вони будуть на рівні 31,1 мільярда доларів у 2021 році. Нагадаємо, що у вересні міжнародні резерви України скоротились на 9,2% й станом на 1 жовтня поточного року складали 28,7 мільярда доларів.

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У НБУ раніше відзначили, що на динаміку резервів впродовж вересня вплинули такі фактори, як: операції з управління за держборгом, валютні надходження від розміщення ОВДП, переоцінка фінансових інструментів та операції регулятора на міжбанку.

Згідно з оновленим прогнозом НБУ у наступних роках вони скоротяться до:

30,2 мільярда доларів у 2022 році (раніше очікувалося 31,6 мільярда доларів),

(раніше очікувалося 31,6 мільярда доларів), 29,6 мільярда доларів у 2023 році (раніше очікувалося 31,7 мільярда доларів).